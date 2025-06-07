Edirne'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Edirne'nin Uzunkaldırım Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada S.İ. bacağından yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Edirne'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Uzunkaldırım Caddesi'nde S.İ. ile kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada bacağına mermi isabet eden S.İ. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel