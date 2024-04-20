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Edirne'de şiddetli yağmur etkili oluyor

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Edirne'de etkili olan sağanak yağış belli aralıklarla şiddetini arttırarak devam ediyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerin tentelerinin altına sığındı. Turistler ise yağmura rağmen alışveriş yapmaya devam etti.

Edirne'de yağmur yağışı etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'de etkili olan sağanak yağış belli aralıklarla şiddetini arttırarak devam ediyor.

Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, zaman zaman trafikte de yoğunluk yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerin tentelerinin altına sığındı. Kente gezmeye ve alışverişe gelen turistler de zor anlar yaşadı. Aldıkları şemsiyeler ve yağmurluklarla alışverişe devam eden turistler, yağmura aldırış etmedi.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağmur yağması için dualar ettiklerini söyleyen Vatandaşlardan Sevim Karaağaç, kuraklık olduğunu ve ekinlerin kurumaya yüz tuttuğu zamanda geldiğini ve yüzleri güldürdüğünü belirtti.

Bulgaristan'dan Edirne'ye alışverişe gelen turistlerden Ahmet Ahmedova, yağmura rağmen Edirne'de alıveriş yapmanın güzel olduğunu ifade etti.

Yağmur yağışıyla birlikte ıslanmaktan kaçamayan diğer vatandaşlarda, sağanak yağışı beklediklerini ve mutlu olduklarını söyledi.

Meteoroloji'nin verilerine göre hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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