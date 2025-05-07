Edirne'de Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

EDİRNE - Edirne'de etkili olan şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde dolu yağışına dönüştü.

Şehir merkezinde Saraçlar Caddesi'nde dolu yağışı zeminde belli olurken, yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.