Edirne'de Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve dolu, şehir merkezinde ve bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyerek yolları göle dönüştürdü. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne'de sağanak yağış ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
EDİRNE - Edirne'de etkili olan şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde dolu yağışına dönüştü.
Şehir merkezinde Saraçlar Caddesi'nde dolu yağışı zeminde belli olurken, yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT ÇINAR - Güncel