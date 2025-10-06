Edirne'de Şiddetli Sağanak Yağışlar Etkili

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.