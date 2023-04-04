Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi

Güncel Haberler

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkilediEDİRNE Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak hem yayalara hem araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi

EDİRNE Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak hem yayalara hem araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Alışveriş yaparken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağış zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tragger Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title