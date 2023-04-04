Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi
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Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkilediEDİRNE Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak hem yayalara hem araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi
EDİRNE Edirne'de aniden bastıran şiddetli sağanak hem yayalara hem araç sürücülerine zor anlar yaşattı.
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Alışveriş yaparken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağış zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel