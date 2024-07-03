Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış, gök gürültülü sağanağa dönüştü. Vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 22 derece olduğu kentte sağanak yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan yağış, bir süre sonra gök gürültülü sağanağa dönüştü.
İşe gitmeye çalışan vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise korunaklı alanlarda yağmurun dinmesini bekledi.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.