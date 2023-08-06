Edirne'de Şiddetli Rüzgar ve Yağmur Sonucu Ağaçlar Devrildi

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur sonucu cadde ve sokaklar suyla dolarken, ağaçlar devrildi. Yaşanan doğal afet nedeniyle bazı ev ve işyerleri su basma tehlikesi yaşadı. Kentte trafikte aksamalar yaşandı.

EDİRNE'de, öğle saatlerinde kuvetli rüzgarla birlikte başlayan yağmurda cadde ve sokaklar suyla dolarken, ağaçlar devrildi.

Ülke genelinde başlayan 'Eyyamı Bahur' sıcakları, Edirne'de de etkili olurken, öğle saatlerinde yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmur öncesi başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte farklı noktalarda ağaçlar devrildi. Rüzgarın ardından etkili olan sağanak yağış ise kısa sürede kentte cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Kentte bazı ev ve işyerleri su basma tehlikesi yaşadı.

KENTTE 2 NOKTADA AĞAÇ DEVRİLDİ

Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan yağışta kentte kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Abdurrahman ve Yeniimaret mahallelerinde ağaçlar devrildi. Aburrahman Mahallesi Uzunkaldırım Caddesi üzerinde bulunan ağaç park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ağacın devrildiği otomobil sahibi İsmail Aydemir, yaşananın doğal afet olduğunu belirterek, "Yani bu bir doğal afet, ondan dolayı oldu ama ağaçlar da bakımsız. Siz de gördünüz, her tarafı kurumuş artık çiçek bile açmıyor. Belediyenin bunu kesmesi gerekiyordu, kesmemiş. Neredeyse 1 yıldan beri bu şekilde duruyordu bu ağaç burada. Aracımda tahminen yaklaşık 20 bin liraya yakın zarar oluştu" dedi.

Kentte Yeniimaret Mahallesi Sarayakpınar köyü yolu üzerinde de bir ağaç şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisiyle kökünden koparak yola devrildi. Yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri ise bölgede önlem aldı.