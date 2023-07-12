Edirne'de sıcaktan bunalan sürücü fenalık geçirerek ters yöne girdi

Ters yöne giren sürücü trafiği tehlikeye attı

EDİRNE - Edirne'de sıcak havanın etkisiyle fenalık geçiren yaşlı sürücü ters yöne girdikten sonra yolun ortasında durabildi.

Olay, Edirne-Havsa D-100 yolu Sazlıdere Köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Saim Turan bir hafta önce kaza yaptığı 39 AU 966 plakalı aracını Kırklareli'nden tamir ettirmek için Edirne'ye götürmek istedi. Benzinliğe uğradıktan sonra Edirne istikametine dönmek isteyen yaşlı sürücü Turan, ters yöne girerek bunaltıcı sıcak havanın etkisiyle direksiyon başında yol ortasında durdu.

Yol ortasında ters yönde duran otomobilinde içinde Turan'ın fenalaştığını gören başka bir duyarlı sürücü, trafik akışını durdurdu. Daha sonra diğer sürücülerin de yardımıyla tekrar benzinliğe güvenli bir şekilde otomobiliyle alınan Turan'a ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Turan'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Kendine gelen sürücü polis ekiplerinin de yardımıyla tekrar yola koyularak otomobilini yaptırmaya gitti.