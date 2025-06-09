Edirne'de Sıcak Hava Etkili Oluyor

Edirne'de Sıcak Hava Etkili Oluyor
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Edirne'de hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara akın etti. Öğle saatlerinde artan sıcaklık, kentin en kalabalık bölgelerinde sakinliğe neden oldu. Sıcak hava dalgasının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sıcak hava kentin genelinde etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar ile park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge ve kapalı alanları tercih etti.

Kentin en kalabalık mevkilerinden Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi.

Sıcak havanın, hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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