Edirne'de sezonun ilk arpası ticaret borsasında törenle satıldı - Haberler

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Edirne'de sezonun ilk arpası ticaret borsasında törenle satıldı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de sezonun ilk arpası ticaret borsasında törenle satıldı

Edirne'de hasat sezonunun ilk ürünü yeni mahsul arpa düzenlenen törenle Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) satışa sunuldu.

Edirne'de hasat sezonunun ilk ürünü yeni mahsul arpa düzenlenen törenle Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) satışa sunuldu.

ETB'deki törende, Yolüstü köyünden Mehmet Nurlu'ya ait 13 ton arpa, bir tarım şirketi tarafından kilogramı 6,217 liradan satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım ile üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen satış sonrasında üretici Nurlu'ya günün anısına 100 litre mazot hediye edildi.

Öztürk, yeni mahsul arpayı getiren üreticiyi kutlayarak, hasat sezonunun tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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