Edirne'de seyyar sandık uygulaması ile yaşlı, hasta ve engelliler oy kullanabildi

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı. İl Seçim Kurulu görevlileri, evine seyyar sandık götürdükleri yaşlı vatandaşların oy kullanmalarına yardımcı oldu.

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşların, seyyar sandıkta oy kullanmaları sağlandı.

14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan birinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle tüm yurtta, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandıklar tekrardan kuruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Edirne'de sandığa gidemeyen yaşlı, hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar seyyar sandık sayesinde oy kullanmanın ve vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne'de Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için seçmenler sabah saat 08.00 itibarıyla sandığa gitmeye başladı. Sandığa gidemeyen ve seyyar sandık talep eden yaşlı, hasta yatalak ve engelli vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması yürürlüğe kondu.

İl Seçim Kurulu görevlileri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 82 yaşındaki Hacer Arda'nın, evine seyyar sandık götürdü.

Sandık görevlileri Hacer Arda'ya oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi. Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini evinde yerine getiren Arda, görevlilere teşekkür etti.

"Seyyar sandık uygulamasından memnunuz"

Seyyar sandık uygulamasının çok güzel olduğunu söyleyen Hacer Arda'nın oğlu Sabahattin Arda, sandıkların eve kadar getirilmesi ve annesinin de vatandaşlık görevini yerine getirmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. - EDİRNE