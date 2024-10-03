Edirne'de Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Edirne'de M.E.K. idaresindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü ve yolcu yangını söndürmeye çalıştı, ancak itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak aracı kullanılamaz hale getirdi.
Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
M.E.K. idaresindeki 22 RK 321 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı kent merkezi bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücü ve yolcu, alevleri söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.