Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de Meydan Mahallesi'nde seyir halinde olan Münir Tavukçu'nun kullandığı 22 ET 190 plakalı otomobilde çıkan yangın, sürücü ve çevredeki esnaf tarafından yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'de seyir halinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Münir Tavukçu'nun kullandığı 22 ET 190 plakalı otomobil Meydan Mahallesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı park eden sürücü ve çevredeki esnaf alevlere yangın tüpüyle müdahale etti.
Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu.