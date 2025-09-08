Haberler

Edirne'de Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında seyir halindeki bir Bulgaristan plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında seyir halindeki Bulgaristan plakalı otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen K8544BH Bulgaristan plakalı otomobil, seyir halindeyken sınır kapısı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.????

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
