Edirne'de Seyir Halindeki Otomobil Yangınında Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında seyir halindeki Bulgaristan plakalı otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen K8544BH Bulgaristan plakalı otomobil, seyir halindeyken sınır kapısı yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.????

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.