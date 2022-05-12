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Seyir halindeki araç alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki araç yol ortasında alev alev yandı.

KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki araç yol ortasında alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç hurdaya döndü.

Olay, Keşan-İstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 34 EUE 103 plakalı hafif ticari araçtan seyir halindeyken bir anda dumanlar yükseldi. Aracını yolun sağına çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü araçtan geriye hurda yığını kaldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlatıldı.

(Emre Akarca - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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