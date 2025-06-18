Edirne'de 'Sevenler' Suç Örgütüne Operasyon: 9 Gözaltı

Edirne'de, "Sevenler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sevenler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçti.

Ekipler, Edirne merkezli İstanbul, Batman, Mersin, Zonguldak ve İzmir'de 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen N.S'nin de aralarında bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

İkamet aramalarında 5 tabanca ve çok sayıda fişek, 2 av tüfeği, çelik yelek, zulalı otomobil, 16 Türk, Bulgar ve Suriye pasaportu, Türk ve yabancı ülke plakaları, 10 gram altın ve 15 bin lira para ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak", "Suç gelirlerini aklama ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, son bir yılda şüpheliler arasındaki para trafiğinin 50 milyon lira olduğu tespit edildi.

Bu arada zanlıların yurt dışına kaçırmaya çalıştığı 9'u Türk vatandaşı ile 12 yabancı uyruklu yakalandı.

Operasyonda 2 araç sürücüsü tutuklandı.

Kaçırılmaya çalışılan Türk vatandaşlarının asayiş, terör ve uyuşturucu suçlarından arandığı tespit edildi.

Örgütün, yurt dışına kaçırmayı planladığı kişilere sınırdan geçiş garantisi vaadinde bulunduğu, bu işlem için kişi başı 7 bin 500 avro talep ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin, düzensiz göçmenleri araçların motor bloklarının altına tahta yerleştirerek "zulalama" yöntemiyle sakladığı belirlendi.

Bakan Yerlikaya tebrik etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyon bilgilerini paylaşarak, Edirne Valisi Yunus Sezer, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Başsavcı Vekili Okan Yıldız ve Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile polisleri tebrik ederek,"Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.