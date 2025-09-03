Edirne'de 'Sevenler' Suç Örgütüne Operasyon: 1 Şüpheliye Ev Hapsi

Edirne'de, "Sevenler" suç örgütüne yönelik operasyonda bağ evinde yakalanan 2 şüpheliden 1'i hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, diğeri ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bağ evine düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.S. ve Y.L, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden Ö.S. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Y.L. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne merkezli "Sevenler" suç örgütüne yönelik haziran ayında 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve örgütün elebaşı N.S'nin de aralarında bulunduğu 11 zanlıdan 7'si tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında firari olarak aranan 2 zanlıyı, dün saklandıkları bağ evinde yakalamıştı.