Edirne'de servis denetiminde emniyet kemeri taktığı belirlenen öğrenciler ödüllendirildi Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, okul servisleri denetiminde, emniyet kemerlerini takan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye verildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin, okul servisleri denetiminde, emniyet kemerlerini takan ilkokul birinci sınıf öğrencilerine hediye verildi. Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Çocuk ve Gençlerin Korumasına Yönelik Okul Çevreleri ve Servis Araçları Denetim Uygulaması" kapsamında, okul servislerini denetledi. Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan bir okul servisindeki ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden 2'sinin emniyet kemeri taktığı tespit edildi. Polis, emniyet kemeriyle ilgili uyarı yapmasının ardından çocukların emniyet kemerlerini takmalarını sağladı. Denetimin ardından, emniyet kemerlerini takan iki öğrenciyi, sınıflarında ziyaret eden trafik polisleri, örnek davranışları nedeniyle öğrencilere, oyun hamuru hediye etti. AA / İlker Gürel - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de servis denetiminde emniyet kemeri taktığı belirlenen öğrenciler ödüllendirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.