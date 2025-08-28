Edirne'de Sera Kapasitesi Artırımı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Edirne'de, seraların üretim kapasitesi artırılıyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İslam Köse, Sera Kurulumu Projesi kapsamında yapımı tamamlanan seralarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köse, Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından finanse edilerek yapımı devam eden seralarda da incelemede bulundu.

Seraların üretim kapasitesi artırılmasının amaçlandığını belirten Köse, "Kurulan seraların finansmanı yüzde 75 oranında Edirne Valiliği İl Özel İdaresi, yüzde 25 oranında ise üreticilerimiz tarafından karşılandı. Çiftçilerimizin üretim kapasitesini artıracak projelerde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.