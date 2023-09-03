Edirne'de Sentetik Ecza ve Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üst aramasında sentetik ecza ile uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis, durumundan şüphelendikleri D.G. ve D.K.'yı durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, D.G.'nin elindeki poşette 53 adet sentetik ecza, D.K.'nin üzerinde ise 6 adet kilitli poşet içerisinde sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE