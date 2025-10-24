Edirne'de Selefi Anlayışlar Sempozyumu ve Tarım Projeleri Toplantısı Yapıldı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "Tarihsel ve Aktüel Boyutlarıyla Selefi Anlayışlar Sempozyumu" sona erdi.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma, 54 ilden 160 akademisyen katıldı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Altaytaş, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'nin 3 gün boyunca çok verimli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını belirtti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Evkuran ise sempozyumda tarihten bu güne Selefi anlayışları masaya yatırdıklarını belirtti.

Toplantının verimli geçtiğini anlatan Evkuran, dinin doğru anlaşılmasının toplumun geleceğini ilgilendiren çok önemli bir mesele olduğunu vurguladı.

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Çınar ise sempozyumda Selefilik'le ilgili çok geniş değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

Halk Elinde Karacabey Merinosu ve Kıl Keçisi Islahı Projeleri

Edirne'de Halk Elinde Karacabey Merinosu ve Kıl Keçisi Islahı Projeleri'nin Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, proje hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Projeyle, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından planlanan et verimi yüksek koyun ırklarının yaygınlaşması ve Türkiye'deki kırmızı et açığının azaltılmasını hedefleniyor.

Edirne'de 41 yetiştiriciye ait 6 bin anaç koyun ve 300 koçla yürütülen çalışma, Prof. Dr. Süleyman Kök ve Öğr. Gör. Dr. Hikmet Titrek'in koordinasyonunda beş yıl daha devam edecek.