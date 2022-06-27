Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

Yenimescit Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri hareketlerinden şüphelendikleri Y.M'yi durdurdu.

Y.M'nin üst aramasında şeker kutusuna gizlediği 26 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zanlı ekiplerce gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title