Edirne'de şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı
AA - İlker Gürel - Güncel
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Edirne'nin Keşan ilçesinde şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde şeker kutusuna uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.
Yenimescit Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri hareketlerinden şüphelendikleri Y.M'yi durdurdu.
Y.M'nin üst aramasında şeker kutusuna gizlediği 26 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlı ekiplerce gözaltına alındı.
AA / İlker Gürel - Güncel