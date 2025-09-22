Edirne'de şehitler Yıldırım ve Tunca anıldı
Edirne'de şehitler Efkan Yıldırım ve Adnan Tunca mezarı başında anıldı.
Edirne'de şehitler Efkan Yıldırım ve Adnan Tunca mezarı başında anıldı.
Şehit üsteğmen Efkan Yıldırım ve şehit öğretmen Adnan Tunca'nın Buçuktepe Mezarlığındaki kabirlerinin yanında anma töreni düzenlendi.
Dua okunmasının ardından şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıldı.
Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, şehit yakınları, şehitlerin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel