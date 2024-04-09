Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılında şehitler için mevlit okutuldu

Edirne'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Eski Cami'de Mevlid-i Şerif okunmasıyla başlayan program, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Mevlit sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.