Edirne'de Şehitler için mevlit okutuldu

EDİRNE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yılında Edirne'de demokrasi kahramanları, şehitler için mevlit okutuldu.

Edirne'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla hain darbe girişiminde hayatını kaybeden demokrasi şehitleri ve tüm şehitler anısına Mevlid-i Şerif okutuldu. 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Edirne'de Lari Camii'nde mevlit okutuldu. Edirne Valiliği ve İl Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından düzenlenen programa cami cemaati katıldı. Lari Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlit-i Şerif ve duaların okunduğu programın ardından daha sonra camii bahçesinde şehitler için yapılan dua sonrası ikramlarla son buldu.