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Edirne'de şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu

Edirne'de şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu
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Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Eski Cami'de cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftülüğü görevlilerince dualar okundu.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de ilahiler okudu.

Mevlide, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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