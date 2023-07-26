Edirne'de Şehit Düşen Astsubay Mehmet Özler Toprağa Verildi

EDİRNE'de, dün askeri araç kazasında şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler(28), düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memeleketi Çankırı'ya uğurlandı. Evli 2 çocuk babası olan şehit Özler'in eşi Mihriban Özler(30), törene eşinin askeri üniformasıyla katıldı.

Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, dün saat 13.00 sularında iddiaya göre görevi esnasında yaşanan araç kazası sonucu ağır yaralandı. Yaralı Özler, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Şehit Astsubay Özler için bu sabah Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu, önünde tören düzenlendi. Törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alöakar, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, şehit eşi Mihriban Özler, kızları Esila İkra Özler (5), ve Açelya Büşra Özler(3), yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

TÖRENE EŞİNİN ASKERİ ÜNİFORMASIYLA GELDİ

Törene şehit Özler'in eşi Mihriban Özler, eşinin askeri üniformasıyla geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Mihriban Özler, gözyaşları içinde eşinin al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Tören saygı duruşu ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler'in özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Duaların okunmasının ardından şehit Özler'in cenazesi memleketi Çankırı'nın Alıcı köyünde toprağa verilmek üzere Edirne'den uğurlandı.