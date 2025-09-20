Haberler

Edirne'de şehit ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak şehit ailesini 846 bin lira dolandıran 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla yaptığı açıklamada, Edirne'de şehit ailesinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığını belirtti.

İstihbarat ve asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda İstanbul ve Antalya'da E.G, İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A'nın yakalandığını duyuran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne valimizi, emniyet müdürümüzü, istihbarat şube müdürlüğümüz ile asayiş şube müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında gözaltına alınan zanlıların görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
