Edirne'de şef adayları ve ebeveynleri en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı

Edirne'de şef adayları ve ebeveynleri en lezzetli yemeği yapmak için yarıştı
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Edirne'de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aileler Yemek Yarışması düzenlendi.

Edirne'de "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Aileler Yemek Yarışması düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle düzenlenen yarışmada aileler, Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı mutfağında çeşitli yemekler hazırladı.

"Kandilli mantı", "mamzana" ve "keşkül" yemekleri yapan 6 aile, en lezzetli tarifi ortaya koymak için ter döktü.

Jürinin değerlendirmesiyle okulun öğrencisi Arslan, annesi Nihal ve babası Zafer Değirmenci'nin yaptığı yemekler birinci seçildi.

Değirmenci ailesine ödülünü veren İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, tüm ailelerin yemeklerin hazırlanması için mutfakta özenle çalıştığını söyledi.

Ailelerin yarışmaya katılarak çocuklarının geleceğine katkıda bulunduğunu belirten Yılmaz, "Gelecekte inşallah hepsini iyi şefler olarak görürüz." dedi.

Okulun öğrencilerinden Ayşe Pelin Soytürk de yarışmaya babası İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ve annesi Yasemin Soytürk ile katıldı.

İkinci olan Soytürk ailesine ödülünü veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan ettiğini, bu kapsamda ailelerin katıldığı etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Yarışmada Özen ailesi de üçüncü seçildi.

Okul Müdürü İlhan Dinç ise yarışmanın ilgi çektiğini, öğrencilere öğretmenlerinin yanı sıra ailelerin de destek olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Yarışan tüm ailelere katılım belgesi ve hediye verildi.

Jüri üyeleri şefler Hasan Çetin, Sedat Kocadoğan, İsmail Ergin ve Gökhan Çekver de aileleri kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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