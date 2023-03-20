EDİRNE'DE SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI

TÜRKİYE genelinde, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için seçmen listeleri, Edirne'deki muhtarlıklarda da askıya çıktı. Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Turgut Sarıbaşak, deprem bölgesinden gelenlerin Edirne'de oylarını kullanabilmeleri için 2 Nisan'a kadar adres kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvim sürüyor. Bulundukları şehirlerde oy kullanacak seçmenler için ise listeler bugün itibarıyla, muhtarlıklarda askıya çıktı. Halk, ikametlerinin bulunduğu mahallelerdeki muhtarlıklara gidip isimlerinin olup olmadığını kontrol edebilecek. 2 Nisan saat 17.00'a kadar askıda kalacak listeler, Edirne'deki muhtarlıklara da ulaştı. Seçmenler, sabah erken saatlerden itibaren muhtarlıklara gidip isim ve adreslerini kontrol etmeye başladı.Edirne'nin en eski semtlerinden Kaleiçi'ndeki Mithatpaşa Mahallesi muhtarı Turgut Sarıbaşak, Listeler 20 Mart'tan 2 Nisan'a kadar bütün muhtarlıklarda askıda kalacak. Vatandaşlar da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bizler de vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Adına, soyadına, oturduğu dairesine, doğum tarihine dikkat etmeleri gerekir. Kaydı olmayan vatandaşlarımız 2 Nisan'a kadar başvurularını yapabilecekler dedi.

'DEPREMZEDELER KAYITLARINI YAPTIRMALI'

Kente deprem bölgesinden gelen depremzedelerin de 2 Nisan'a kadar kayıtlarını tamamlaması gerektiğinin altını çizen Sarıbaşak, Mahallemize gelmiş ama daha önce kayıt olmamış vatandaşlarımızın 2 Nisan'a kadar mutlaka Seçim Kurulu'na giderek kayıt etmesi gerekir. Depremzedeler de şu anda burada ikamet ettiklerini için onlar da Nüfus Dairesi'ne ve Seçim Kurulu'na gidip kayıt yaptırmalılar, oy kullanmak istiyorlarsa. Eğer, 'Burada kullanmayacağım, kendi şehrime gideceğim' derlerse, o zaman buna gerek yok. Gidecek, kendi şehrinde oyunu kullanacak diye konuştu. (DHA)