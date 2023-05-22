EDİRNE'DE SEÇMEN KAĞITLARININ DAĞITIMINA YENİDEN BAŞLANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda oy vermeye gidecek olan seçmenler için seçmen kağıtları muhtarlıklarda yeniden dağıtılmaya başlandı.

28 Mayıs'ta seçmenler yeni cumhurbaşkanını seçmek için bir kez daha sandık başına gidecek. Seçmene tek bir oy pusulası verilecek ve pusulada ikinci tura kalan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Seçmenler, 14 Mayıs'taki ilk seçimde nerede oy kullandıysa, 28 Mayıs'ta da aynı yerde oy kullanacak. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimler için hazırlanan seçmen bilgi kağıtları 28 Mayıs için de geçerli olacak. Bununla birlikte Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen bilgi kağıdının yırtılması, atılması veya kaybedilmesi ihtimaline karşı 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde seçmen bilgi kağıtlarının yeniden basılarak, dağıtılmasına karar vermişti. Seçmen bilgi kağıtları bugün itibariyle muhtarlıklarda dağıtılmaya başlandı.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Muhtarı Nedim İşlek, seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başladıklarını ve vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, 'İlçe Seçim Kurulu'ndan teslim aldığımız seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlandı. Vatandaşlarımızın muhtarlığa gidip 2'nci tur için seçmen bilgi kağıtlarını almalarını önemle arz ediyoruz. Farklı yerlere oy kullanacakları yönündeki bilgilerden vatandaşlarda rahatsız oldu. Hafta içi saat 18.00'e kadar açık olacağız. Pazar günü de seçim bölgemizdeki Keşan Lisesi ve Ahmet Yenice Ortaokulu'nda bu kağıtları seçmenlere ulaştıracağız. 2 okulumuzda da görevli arkadaşlarımız olacak. Bende onlarla orada olacağım. Eline seçmen kağıdı ulaşmamış olanlar varsa bunu bizden talep edebilirler. Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi vatana millete hayırlı olsun' dedi. (DHA)

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