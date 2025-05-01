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Edirne'de Samanlıktan Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Samanlıktan Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Tayakadın köyünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 150 balya ve 300 kilogram hayvan yemi zarar gördü.

Edirne'de samanlıktan eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tayakadın köyünde Mehmet Öztaş'ın evinin bahçesinde samanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler yan taraftaki Ersin Turan'a ait eve sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

Yangında 150 balya, 300 kilogram hayvan yemi yandı, yangının sıçradığı traktör römorku ve evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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