Edirne'de Saman Balyalarının Bulunduğu Tarlada Yangın Çıktı

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde bir tarlaya bırakılan saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda yaklaşık 500 saman balyası zarar gördü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edirne'de bir tarlada saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi'nde bir tarlaya bırakılan saman balyalarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yaklaşık 500 saman balyası yandığı yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.