Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, pazar yerinde yaptıkları aramada şüpheli 3 şüpheliyi sahte paralarla yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü alışveriş Edirne Güncel Haberler

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