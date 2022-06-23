Edirne'de sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı Edirne'nin Havsa ilçesinde pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Edirne'nin Havsa ilçesinde pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, pazar yerinde yaptıkları aramada şüpheli 3 şüpheliyi sahte paralarla yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Emniyet Müdürlüğü alışveriş Edirne Güncel Haberler

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