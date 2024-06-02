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Edirne'de sahte araç basın kartlarıyla gezen firari hükümlü yakalandı

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Edirne'de sahte araç basın kartlarıyla otomobiliyle gezen firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan kontrolde hapis cezası ve suç kayıtları tespit edildi. Ayrıca, sahte basın kartları da bulundu.

Edirne'de, sahte araç basın kartlarıyla otomobiliyle gezen firari hükümlü gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri U.K'nin kullandığı 34 KIF 377 plakalı otomobili kent girişinde durdurdu.

Yapılan kontrolde U.K'nın 2 suçtan kesinleşmiş hapis cezası ve 11 suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin otomobilin ön camında astığı "basın haber aracı" ile ve çeşitli televizyon kanallarına ait logolarının yer aldığı kartların da sahte olduğu tespit edildi.

U.K'ye "sahte plaka takmak ve kullanmak", "muayene süresi geçtiği için trafikten men edilen araca, verilen izin süresinin sonunda muayenesini yaptırmadan trafiğe çıkarmak" suçlarından 35 bin 305 lira ceza yazıldı.

Şüpheli ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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