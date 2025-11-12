Edirne'de Sahipsiz Köpeği Sürükleyen Belediye Personeli Serbest Bırakıldı

Edirne'de sahipsiz köpeği sürüklediği iddiasıyla gözaltına alınan belediye personeli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan şüpheli A.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Edirne Belediyesi, A.Y. hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını, iş akdinin feshi dahil olmak üzere tüm idari işlemlerin değerlendirildiğini duyurdu.

Bu arada köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, veteriner hekimlerin gözetiminde barınakta bakımının sürdüğü belirtildi.

Köpeğin Karaağaç Mahallesi'nde iple sürüklendiği görüntü dün sosyal medyada paylaşılmış, A.Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı.