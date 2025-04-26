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Edirne'de Sağlıklı Zayıflama Okulu Eğitimleri Başladı

Edirne'de Sağlıklı Zayıflama Okulu Eğitimleri Başladı
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Edirne'de Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 'Sağlıklı Zayıflama Okulu' eğitimleri, doktor, fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde başladı. İlk oturumda katılımcılara sağlıklı yaşam için egzersiz ve beslenme planlamaları yapıldı.

Edirne'de "Sağlıklı Zayıflama Okulu"nda eğitim başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi'nde başlayan bahar dönemi ilk oturumu doktor, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde gerçekleşti.

Ön değerlendirme, bilgilendirme görüşmeleri yapılarak egzersiz ve beslenme planlamalarının yapıldığı oturumda katılımcılara merkezde yararlanabilecekleri diğer birimler de tanıtıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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