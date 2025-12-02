Haberler

Edirne'de Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Eğitimi Düzenlendi

Güncelleme:
Edirne'de Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle öğrencilere acil sağlık hizmetleri, sağlıklı beslenme ve hijyen konularında eğitim verildi.

Edirne'de Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek programı kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü kapsamında Vali Fahri Yücel İlkokulu ile Trakya Birlik İlkokulu öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde öğrencilere, 112 acil sağlık hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konularında bilgilendirme yapıldı.

Değerlendirme toplantısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü İslam Köse başkanlığında müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yürütülen faaliyetler ele alınırken, devam eden çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmede bulunuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
