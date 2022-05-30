Edirne'de sağlık çalışanlarının kara kalem eserleri sergilendi - Haberler

Edirne'de sağlık çalışanlarının yaptığı resimlerden oluşan "Sağlık için sanat karakalem sergisi" açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Devecihan Kültür Merkezi'nde açılan sergide 11 sağlık çalışanının yaptığı kara kalem resimlerden oluşan 33 eser yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Saha Koordinatörü Dr. Bayram Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada sağlık hizmetlerini değerlendirmek için geldiği Edirne'de çok güzel bir serginin de açılışını yaptıklarını belirtti.

Sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiçek, "11 sağlık çalışanı arkadaşımız Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen 3 aylık kursa katılmıştı. Şimdi oldukça iyi seviyede karakalem çizmeye başlamışlar. Yaptıkları eserleri de burada sergi haline getirdiler. Yoğun bir çalışma ortamında pandeminin içerisinde çalışan sağlık çalışanlarımızın ruhlarını dinlendirme ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla yaptıkları bu çalışma için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Biriminde görevli Sezen Üçüncüoğlu da zaman zaman çalışırken iyi şeylere de kötü şeylere de tanık olduklarını belirtti.

Özellikle salgın sürecinden boş vakitlerinde resim çizmenin kendisini rahatlattığını vurgulayan Üçüncüoğlu, diğer meslektaşlarını da resim çizmeye davet etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

Sergi bir hafta boyunca açık kalacak.