Edirne'de Sağanak Yağmur Hava Sıcaklıklarını Rahatlattı

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Edirne'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, sıcak hava ile bunalan kent sakinlerini serinletti. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 34 dereceden 23 dereceye düştü; bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Edirne'de sağanak, son günlerde bunaltan sıcaklıklar nedeniyle zorluk yaşayan kent sakinlerini serinletti.

Kentte akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 34 dereceden 23 dereceye kadar düştü.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar su birikintileri oluştu.

Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları iş yerlerinin girişinde yağmurun dinmesini beklerken, bazıları şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış beklenmeyen kentte hava sıcaklarının hafta başından itibaren 40 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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