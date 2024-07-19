Edirne'de sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Edirne'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü ve sağanak yağış, hazırlıksız yakalananları bina girişleri ve korunaklı alanlarda bekletti. Sağanak yağış, günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığını serinletti.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Öğleden sonra başlayan yağış bir süre sonra gök gürültülü ve sağanak şeklinde düştü.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.
Günlerdir hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti.
Öğle saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 23 dereceye kadar düştü.
Kentte aşırı sıcakların hafta sonu da etkili olması bekleniyor.