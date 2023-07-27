Edirne'de Sağanak Yağış Trafiği Etkiledi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonucunda sokak ve caddeler su ile doldu, trafik aksadı. Kentte alınan önlemlerle sürücüler uyarıldı.

EDİRNE'de etkili olan sağanakta sokak ve caddeler su ile doldu, zaman zaman trafik aksadı.

Kentte 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının ardından; bugün saat 14.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Meteoroloji'nin de uyarı verdiği kentte, sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu; zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı. Polis, kent genelindeki kavşaklarda önlem alıp, sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte, yağmurun gün boyu etkili olacağı bildirildi. (DHA)