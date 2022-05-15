EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI - Haberler

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EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar da saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağmur Edirne kent merkezinde sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı. Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi gölete döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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