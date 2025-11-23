Haberler

Edirne'de Sağanak Yağış, Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de Sağanak Yağış, Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Güncelleme:
Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine yol açtı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve işyerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekliyor. Hava sıcaklığı 15 derece, yağışın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
