Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de etkili sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar binaların girişlerinde ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.