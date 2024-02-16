Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
Edirne'de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyeler kullanırken, bazıları ise yağışın durmasını bekledi. Polis ekipleri trafiği yönlendirdi ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu kentte yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, yağmura hazırlıksız yakalananlar da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.