Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

EDİRNE'de sağanak etkili olurken, sürücüler ve yayalar su birikintisinin oluştuğu yollarda zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini arttırarak devam ediyor. Kentin cadde ve sokaklarında su birikintilerine neden olan yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kapalı işletmeler ile saçak altlarına sığınırken; sürücüler araçlarıyla yolda kontrollü ilerledi. Yağışın, akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Diğer yandan Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistler, sağanağa aldırmadan alışverişlerine devam etti.