Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü ve sağanağın yarına kadar sürmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarına kadar sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel