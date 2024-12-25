Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de dün gece başlayan çiseleyen yağmur bugün sağanağa dönüştü. Su birikintileri oluşan cadde ve sokaklarda trafik ekipleri sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığı 9 derece civarında ve sağanağın hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte dün gece çiseleyerek başlayan yağış bugün etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri belirli noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.