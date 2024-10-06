Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Edirne'de çiseleyen yağmur, etkisini artırarak sağanağa dönüştü. Bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurun durmasını bekledi.
Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte çiseleyerek başlayan yağış etkisini artırarak sağanağa dönüştü.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurun durmasını bekledi.
Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.